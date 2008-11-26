Inter sahasında yıkıldı

Devler Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları 4 grupta oynanan 8 maçla tamamlandı.
B Grubu'nda mücadele eden Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, grup lideri Inter'i deplasmanda mağlup ederek gruptan çıkmak için önemli bir avantaj yakaladı.
Haftaya 4 puanla giren Panathinaikos, güçlü rakibi karşısında aradığı gole 67. dakikada Sarriegi ile ulaştı. Bu galibiyetle Puanını 7'ye çıkartan Yunan ekibi, grupta ikinci sıraya yükseldi. B Grubu'nun diğer maçında ise, Anorthosis ile Werder Bremen 2-2'lik sonuçla berabere kaldı. Gecenin diğer maçları
Gecenin en gollü maçlarından biri olan Shakhtar Donetsk-Basel karşılaşmasında ev sahibi Donetks, seyircisi önünde rakibini 5-0'lık sonuçla geçti. Grup lideri Barcelona da Sporting'i deplasmanda 5-2 yenmeyi bildi.
D Grubu'nda tur atlamayı garantileyen Atletico Madrid ile Liverpool, haftayı galibiyetle kapattı. İngiliz ekibi Liverpool sahasında Marsilya'yı 1-0 yenerken, Atletico Madrid de yine seyircisi önünde PSV'yi 2-1 ile geçti.
A Grubu'nda Chelase deplasmanda Bordeaux ile 1-1 berabere kalırken, CFR Cluj kendi sahasında Roma'ya 3-1'lik skorla boyun eğdi.
|Grup
|Maçlar
|
|
|E
|Villarreal
|0 - 0
|Man. United
|E
|AaB
|2 - 1
|Celtic
|F
|Bayern
|3 - 0
|Steaua Bükreş
|F
|Fiorentina
|1 - 2
|Lyon
|G
|Fenerbahçe
|1 - 2
|Porto
|G
|Arsenal
|1 - 0
|FC Dinamo Kiev
|H
|Zenit
|0 - 0
|Juventus
|H
|BATE
|0 - 1
|Real Madrid
|
|26 Kasım Çarşamba
|
|
|A
|Bordeaux
|1 - 1
|Chelsea
|A
|CFR Cluj
|1 - 3
|Roma
|B
|Inter
|0 - 1
|Panathinaikos
|B
|Anorthosis
|2 - 2
|Werder Bremen
|C
|FC Shakhtar Donetsk
|5 - 0
|Basel
|C
|Sporting Lisbon
|2 - 5
|Barcelona
|D
|Atletico Madrid
|2 - 1
|PSV
|D
|Liverpool
|1 - 0
|Marsilya