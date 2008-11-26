Inter sahasında yıkıldı

Gecenin diğer maçları



Grup Maçlar E Villarreal 0 - 0 Man. United E AaB 2 - 1 Celtic F Bayern 3 - 0 Steaua Bükreş F Fiorentina 1 - 2 Lyon G Fenerbahçe 1 - 2 Porto G Arsenal 1 - 0 FC Dinamo Kiev H Zenit 0 - 0 Juventus H BATE 0 - 1 Real Madrid

B Grubu'nda mücadele eden Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, grup lideri Inter'i deplasmanda mağlup ederek gruptan çıkmak için önemli bir avantaj yakaladı.Haftaya 4 puanla giren Panathinaikos, güçlü rakibi karşısında aradığı gole 67. dakikada Sarriegi ile ulaştı. Bu galibiyetle Puanını 7'ye çıkartan Yunan ekibi, grupta ikinci sıraya yükseldi. B Grubu'nun diğer maçında ise, Anorthosis ile Werder Bremen 2-2'lik sonuçla berabere kaldı.Gecenin en gollü maçlarından biri olan Shakhtar Donetsk-Basel karşılaşmasında ev sahibi Donetks, seyircisi önünde rakibini 5-0'lık sonuçla geçti. Grup lideri Barcelona da Sporting'i deplasmanda 5-2 yenmeyi bildi.D Grubu'nda tur atlamayı garantileyen Atletico Madrid ile Liverpool, haftayı galibiyetle kapattı. İngiliz ekibi Liverpool sahasında Marsilya'yı 1-0 yenerken, Atletico Madrid de yine seyircisi önünde PSV'yi 2-1 ile geçti.A Grubu'nda Chelase deplasmanda Bordeaux ile 1-1 berabere kalırken, CFR Cluj kendi sahasında Roma'ya 3-1'lik skorla boyun eğdi.