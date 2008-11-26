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Spor

Inter sahasında yıkıldı

Şampiyonlar Ligi (B) Grubu beşinci maçında Inter kendi sahasında Panathinaikos'a 1-0 mağlup oldu.

26 Kasım 2008 02:00

Devler Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları 4 grupta oynanan 8 maçla tamamlandı.

B Grubu'nda mücadele eden Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, grup lideri Inter'i deplasmanda mağlup ederek gruptan çıkmak için önemli bir avantaj yakaladı.

Haftaya 4 puanla giren Panathinaikos, güçlü rakibi karşısında aradığı gole 67. dakikada Sarriegi ile ulaştı. Bu galibiyetle Puanını 7'ye çıkartan Yunan ekibi, grupta ikinci sıraya yükseldi. B Grubu'nun diğer maçında ise, Anorthosis ile Werder Bremen 2-2'lik sonuçla berabere kaldı.

Gecenin diğer maçları



Gecenin en gollü maçlarından biri olan Shakhtar Donetsk-Basel karşılaşmasında ev sahibi Donetks, seyircisi önünde rakibini 5-0'lık sonuçla geçti. Grup lideri Barcelona da Sporting'i deplasmanda 5-2 yenmeyi bildi.

D Grubu'nda tur atlamayı garantileyen Atletico Madrid ile Liverpool, haftayı galibiyetle kapattı. İngiliz ekibi Liverpool sahasında Marsilya'yı 1-0 yenerken, Atletico Madrid de yine seyircisi önünde PSV'yi 2-1 ile geçti.

A Grubu'nda Chelase deplasmanda Bordeaux ile 1-1 berabere kalırken, CFR Cluj kendi sahasında Roma'ya 3-1'lik skorla boyun eğdi. 


GrupMaçlar  
E Villarreal 0 - 0 Man. United
E AaB 2 - 1 Celtic
F Bayern 3 - 0 Steaua Bükreş
F Fiorentina 1 - 2 Lyon
G Fenerbahçe 1 - 2 Porto
G Arsenal 1 - 0 FC Dinamo Kiev
H Zenit 0 - 0 Juventus
H BATE 0 - 1 Real Madrid

  26 Kasım Çarşamba    
A Bordeaux 1 - 1 Chelsea
A CFR Cluj 1 - 3 Roma
B Inter 0 - 1 Panathinaikos
B Anorthosis 2 - 2 Werder Bremen
C FC Shakhtar Donetsk 5 - 0 Basel
C Sporting Lisbon 2 - 5 Barcelona
D Atletico Madrid 2 - 1 PSV
D Liverpool 1 - 0 Marsilya


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