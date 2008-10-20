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Spor

Inter Roma'yı yaktı

İtalya'nın süper gücü olma yolunda ilerleyen Inter, Roma'yı deplasmanda 4-0 devirip gövde gösterisi yaptı.

20 Ekim 2008 03:00


İtalya'nın süper gücü olma yolunda ilerleyen Inter, Roma'yı deplasmanda 4-0 devirip gövde gösterisi yaptı.

İtalya'da haftanın merakla beklenen karşılaşması öncesinde liderlik koltuğunda yer alan Jose Mourinho'nun Inter'i zorlu başkent deplasmanıdan galibiyetle dönerek yerini korumak istiyordu. Zor günler geçiren Roma da evinde gülen taraf olup kendine çıkış yolu bulmayı planlıyordu.

Karşılaşmanın hemen başında Zlatan Ibrahimovic'in attığı golle 1-0 öne geçen Inter, bu andan sonra avantajı elinde tutan taraf oldu. Bu golün ardından devre sonuna kadar iki takımda rakip kale önünde tehlikeler yaratsalar da bir türlü istedikleri sonuca ulaşamadılar. Böylece karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-0 Inter üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarı ise bambaşka bir tablo vardı. Inter, 47 ile 56. dakikalar arasında sırasıyla Ibrahimovic, Stankovic ve Obinna'nın peş peşe attığı gollerle bir anda skoru 4-0'a getirdi. Soyunma odasından maçı çevirme hayalleriyle çıkan Roma, bu yaşadığı hüsran karşısında moral olarak yıkıma uğradı. Bu andan sonra sahada adeta yürüyen Romalılar, ipleri Inter'e verdiler. Lacivert siyahlılar ise yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince maç 4-0 sonuçlandı.

Inter bu sonuçla puanını 16'ya çıkarırken liderliğini sürdürdü. Roma ise 7 puanda kalarak 14. sıradaki yerinde kalmış oldu.

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