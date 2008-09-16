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Spor

İnter Mutu için 4 milyon avro teklif yapmış

16 Eylül 2008 03:00

Tuttosport’un haberine göre Adrian Mutu’nun kontratında gelecek yaz için 4 milyon avro karşılığında oyuncunun serbest kalacağı maddesi bulunuyor ve İnter bu teklifle harekete geçmiş.

Mutu’nun bu yaz Viola’dan ayrılması ile bir çok haber çıkmıştı. Bunlardan en önemlisi roma ile ilgili olandı.

Temmuz sonuna doğru, Fiorentina, Mutu için Roma’dan teklif aldığını doğrulamıştı ve bu teklifinde 20 milyon avro civarında olduğuna inanılıyordu.

Tuttosport’un bugün yayınladığı iddiaya göre Mutu dört yıllık kontrata imza atmış olsa da, kulübüyle gizli bir anlaşma yaptığı ve gelecek sezon için dört milyon avro karşılığında takımdan ayrılmasına izin verilecek.

İnter’in bu koşul için hevesli olduğu ve son birkaç içinde teklifle harekete geçtiği iddia edildi.

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