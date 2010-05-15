Inter Milan şampiyonluğa hazırlanıyor

T24 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Siena deplasmanına çıkacak lider FC Inter'de taraftarlar, Siena kentine adeta çıkarma yapmaya hazırlanıyor.





FC Inter'in, Serie A'da 2009-2010 sezonunu şampiyon tamamlaması için haftalar önce ligden düşen Siena'yı mağlup etmesi gerekiyor. Mavi-siyahlı taraftarların, takımlarının son maçında işi sıkı tutmak amacıyla Toscana bölgesindeki Siena kentine akın ettikleri ve şehirdeki otellerde de yer bulunmadığı belirtildi.





FC Inter taraftarlarının sayısının maç günü yaklaşık 10 bin civarında olacağını ifade eden yerel yetkililer, maç biletlerinin geçen Salı günü tükendiğini hatırlattı. 15 bin 373 kişilik Siena Artemio Franchi Stadı'nda misafir takım seyircisine 3 bin kişilik yer ayrılırken, Siena taraftarları için satışa sunulan 4 bin biletin de mavi-siyahlı taraftarlar tarafından alındığı tahmin ediliyor.





Sezon başında stat kapasitesinin yarısı kadar kombine satışı yapan Siena'da, kombine bilet sahibi taraftarların, takımlarının daha önceden küme düşmüş olması sebebiyle ellerindeki kombine kartları çok yüksek fiyata internetten satışa sundukları bildiriliyor.







Taraftarların karşılaşma riski







Şampiyonluk yarışında, FC Inter'in en önemli rakibi konumundaki AS Roma'yı destekleyen bir radyo kanalının da FC Inter-Siena maçında ev sahibi takımın desteklenmesi gerektiği yönünde yaptığı yayınlar nedeniyle kentte FC Inter-AS Roma taraftarlarının karşı karşıya gelmesinden endişe ediliyor.





Bu endişeye neden olan bir diğer etken ise ligin son haftasında Verona kentinin takımı Chievo ile deplasmanda karşılaşacak AS Roma'da, sarı-kırmızılı taraftarların geçiş güzergahında Siena şehrinin de bulunması.





Karşılaşma için biletlerin tükendiğini vurgulayan ve biletsiz seyircilerin maça gelmemesini isteyen yerel güvenlik güçleri, şehrin tüm giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu.

