-İNTER, MANCHESTER CITY'İ 3-0 YENDİ ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - İtalya Serie A ekiplerinden İnter, hazırlık maçında İngiltere'nin iddialı ekiplerinden Manchester City'i 3-0 yendi. ABD'nin Baltimore kentinde oynanan maça, Dünya Kupası'nda mücadele eden birçok oyuncusunun yanı sıra 30 milyon sterlin değer biçilen Mario Balotelli'den yoksun çıkan İnter, rakibini Victor Obinna'nın 38 ve 54, Cristiano Biraghi'nin 74. dakikada attığı gollerle yendi. Manchester City, Patrick Vieira'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle 69 dakika 10 kişi oynadı.