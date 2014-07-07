Inter logo değiştirdi

Inter Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni logo, aynı Inter" şeklinde tanıtılan logonun, kulübün yeni yüzü olduğu belirtildi.

Mutlu Demirtaştan'ın Anadolu Ajansı'nda yer alan haberinde, çizgilerinin daha yalın ve belirgin bir hale getirildiği logoda bulunan halkaların da azaltıldığı kaydedildi. 1908 yılında çıkarılan logoya sadık kalındığı ifade edilirken, eski logoda yer alan takım isminin ve kuruluş tarihinin çıkarıldığı aktarıldı. Takımın şampiyonluklarını simgeleyen yıldızın ise yalnızca maç formalarındaki logonun üzerinde yer alacağı bildirildi.

Daha modern bir görünüm kazandığı vurgulanan yeni logonun, internet sitesinden takım otobüsüne kulübü temsil eden her noktada kullanılacağı ve logonun yer aldığı yeni taraftar ürünlerinin yapımına başlandığı da ifade edildi.