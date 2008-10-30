Inter kan kaybediyor



İtalya Serie A'nın 9. hafta mücadelesinde Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun takımı Inter, ligin güçlü ekiplerinden Fiorentina deplasmanına konuk oldu ve karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.



İki takım da karşılaşma boyunca buldukları gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadelede birer puana razı oldular.



İtalya Serie A'da günün toplu sonuçları ise şöyle:



AC Milan 2-1 Siena

Bologna 1-2 Juventus

Catania 0-2 Udinese

Chievo 1-2 Lazio

Genoa 2-1 Cagliari

Lecce 1-1 Palermo

Napoli 3-0 Reggina

Torino 2-1 Atalanta



Not: İtalya Serie A'da 9. haftanın önemli karşılaşmalarından biri olarak gözüken AS Roma - Sampdoria mücadelesi ise yoğun yağmur nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.







