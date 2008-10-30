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Spor

Inter kan kaybediyor

Inter, ligin güçlü ekiplerinden Fiorentina deplasmanına konuk oldu ve karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

30 Ekim 2008 02:00


İtalya Serie A'nın 9. hafta mücadelesinde Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun takımı Inter, ligin güçlü ekiplerinden Fiorentina deplasmanına konuk oldu ve karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

İki takım da karşılaşma boyunca buldukları gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadelede birer puana razı oldular.

İtalya Serie A'da günün toplu sonuçları ise şöyle:

AC Milan 2-1 Siena
Bologna 1-2 Juventus
Catania 0-2 Udinese
Chievo 1-2 Lazio
Genoa 2-1 Cagliari
Lecce 1-1 Palermo
Napoli 3-0 Reggina
Torino 2-1 Atalanta

Not: İtalya Serie A'da 9. haftanın önemli karşılaşmalarından biri olarak gözüken AS Roma - Sampdoria mücadelesi ise yoğun yağmur nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



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