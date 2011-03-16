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Spor

Inter ile Manchester United çeyrek finalde...

Inter, ilk maçta evinde 1-0 yenildiği Alman devi Bayern Münih karşısında mucize bir skora imza attı...

16 Mart 2011 02:00

T24 - Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş maçlarından ikisi dün gece oynanırken, Inter ile Manchester United çeyrek finale yükseldiler.

Inter, ilk maçta evinde 1-0 yenildiği Alman devi Bayern Münih karşısında mucize bir skora imza attı ve 2-1 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı. İtalyan temsilcisi henüz 4. dakikada Eto’o’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Bayern Münih 21. dakikada Gomez’le eşitliği yakaladı: 1-1. 31. dakikada ise Müller’in golü ile Bayern Münih 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla kapandı.

63. dakikada sahne alan Inter’in Hollandalı yıldızı Sneijder durumu tekrar eşitledi: 2-2 88. dakikada Pandev Inter’e hem 3-2’lik üstünlüğü hem de turu getirdi.

Gecenin diğer mücadelesinde de İngiltere’nin Manchester United takımı ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Fransız temsilcisi Marsilya’yı 2-1 yenerek çeyrek final bileti alan bir diğer ekip oldu.  

Inter mucizesi

Son biletler!

Şampiyonlar Ligi 2. tur maçları bugün oynanacak rövanşlarla sona erecek. Danimarka deplasmanında Kopenhag’ı 2-0 mağlup ederek büyük bir avantaj sağlayan Chelsea taraftarı karşısında tur atlamak istiyor. Lyon ile Fransa’da 1-1 berabere kalan Real Madrid ise sahasında kazanarak Devler Ligi’nde yoluna devam etme peşinde. Öte yandan zorlu maç Star TV’den canlı olarak ekrana gelecek. İki müsabakanın da başlama saati de 21.45.



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