Inter Hava Yolları faaliyetlerini askıya aldı

Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye turist taşıyan Inter Hava Yolları'nın, uçuş faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığı bildirildi.



Inter Hava Yolları Genel Müdürü Ercüment Filiz, yaptığı açıklamada, kamuoyunda Inter Hava Yolları'nın kapatıldığı yönündeki spekülasyonların olduğunu, ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Inter Hava Yolları'nın belirli bir süre uçuş faaliyetlerini askıya aldığını belirten Filiz, şunları kaydetti:



"Piyasalarda Inter Hava Yolları'nın iflas ettiği veya faaliyetine son verdiği yönünde spekülasyonlar var. Antalya'da 7 yıldır faaliyetteyiz. Operasyonlarımızı, yolcularımızı mağdur etmeden tamamladık. Çalışanlarımıza da borcumuz yok. Tüm çalışanlarımız son maaşlarını aldı.



Herhangi bir yere borcumuz ve icralık bir durumumuz da yok. Uçuş operasyonlarını yeniden yapılandırma amacıyla belli bir süre askıya aldık. Yeniden yapılandırma çalışmasını 3-6 ay içinde bitirmeye çalışacağız."



Şirketin üç adet Airbus uçağı bulunduğunu ifade eden Filiz, "Avrupa'nın dört bir yanından Türkiye'ye turist taşıyorduk. Yolcu mağduriyeti olmadan, yolcularımıza sıkıntı yaşatmadan faaliyetimizi şimdilik noktaladık" dedi.



Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Ömer Torosluoğlu'nun yaptığı Inter Hava Yolları geçtiğimiz hafta 40'ı hostes, 49 çalışanın iş akitlerini 31 Ekim itibariyle sona erdirmişti.

