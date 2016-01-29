İnter Galatasaraylı futbolcunun peşini bırakmıyor

İtalyan devi İnter, Galatasaray'dan kiraladığı Alex Telles'in bonservisini almak için mayıs ayında 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak için sarı kırmızılı yöneticilerle masaya oturacak.

Fanatik'teki habere göre; İnter, Galatasaray'dan kiraladığı Alex Telles'in bonservisini de almaya karar verdi. İtalyanlar, 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu Mayıs ayı sonunda kullanacak.

Transferin son gününde Mancini’nin isteğiyle Alex Telles’i Galatasaray’dan kiralayan İnter, Brezilyalı futbolcudan çok memnun.

Serie A’da her maça ilk 11’de başlayan 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini de almaya karar veren İtalyanlar, satın alma opsiyonunu kullanacak. Bunun için İnter’in, Mayıs ayı sonuna doğru Galatasaray’a 8.5 milyon Euro ödemesi bekleniyor. Telles’i Ünal Aysal döneminde 6 milyon 150 bin Euro’ya transfer eden Sarı-Kırmızılılar, böylece Finansal Fair Play konusunda da önemli bir rahatlık yaşayacak.

Şimdi gözler Bruma’da

Alex Telles için gelen müjdeli haberin ardından, Galatasaray Yönetimi bir sıcak para da Bruma’dan bekliyor. Sezon başında İspanya’nın Real Sociedad kulübüne kiralanan Portekizli futbolcunun 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer Sociedad da bu parayı ödemeye karar verirse, iki genç oyuncudan Aslan’ın kasasına 16.5 milyon Euro girebilir.