Inter'den sonra Roma da Uğurcan Çakır'ı takibe aldı

Trabzonspor ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır'a talipler artıyor. Son olarak Inter ve Roma'nın Uğurcan için teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre; Başarılı performansıyla İngiliz ve İtalyan kulüplerini peşine takan 25 yaşındaki file bekçisi hakkında her gün yeni bir transfer iddiası gündeme geliyor.

İsmi son olarak Serie A devleri Inter ile anılan Uğurcan Çakır hakkında İtalya'dan bir transfer iddiası geldi. İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, Roma'nın gelecek sezon için Uğurcan'la ciddi şekilde ilgilendiğini söyledi. Di Caprio, pek çok İtalyan kulübünün yıldız ismi izlediğini söyledi.

"Uğurcan gerçekten çok yetenekli bir kaleci. İtalya'da pazarı büyük. Pek çok İtalyan takımı onu izliyor. Roma'nın da onu dikkatle takip ettiğini biliyorum. AS Roma gelecek sezon bir kaleci alacak. Bu Uğurcan Çakır olabilir. Fonseca ile yolları ayıracaklar. Yeni gelecek teknik direktörün fikri de hangi kalecinin alınacağını belirleyecek. Inter, İtalya'dan bir kaleciyle ilgileniyor; ama Roma ve pek çok Serie A takımı Uğurcan'ı yakından takip ediyor. Uğurcan gerçekten çok yetenekli; Serie A'da çok başarılı olur."

30 maçta forma giydi

Trabzonspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan Uğurcan, bu sezon forma giydiği 30 maçta kalesinde 30 gol gördü. Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın da kalesini koruyor.