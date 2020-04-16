Inter'den Koronavirüs'le mücadele için 1 milyon maske bağışı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir milyon koruyucu maske bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ilk etapta 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiği ve kalan kısmının da önümüzdeki haftalarda dağıtılacağı kaydedildi.

Inter'in Koronavirüs'le mücadeleye destek için başlattığı kampanyada ise bağış miktarının 658 bin Euro'ya ulaştığı aktarıldı.

İtalya'da Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bini, vaka sayısı ise 165 bini aştı.