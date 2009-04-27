İnter cepten yiyor



İtalya Ligi Serie A'nın 33. haftasında Inter deplasmanda Napoli'ye 1-0 mağlup oldu.



Stadio San Paolo'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Napoli'ye galibiyeti getiren gol mücadelenin 73. dakikasında Marcelo Zalayeta'dan geldi. Inter bu mağlubiyetle 3. kez üst üste puan kaybetti.



Bu sonuçla ev sahibi ekip Napoli puanını 42'ye yükselterek 12. sıraya yükselirken konuk ekip Inter 74 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Inter Serie A'nın 34. haftasında sahasında Lazio ile karşılaşırken Napoli deplasmanda Siena ile karşılaşacak.





