Inter Cassano'yu istiyor



Inter ara transferde Sampdoria'nın golcüsü Antonio Cassano'yu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan golcü için kesenin ağzı açıldı.





İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sampdoria'nın forvet oyuncusu Antonio Cassano'yu gözüne kestirse de transferin gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.



Inter Kulübü Başkanı Massimo Moratti, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sampdoria'nın İtalyan hücum oyuncusunu renklerine katmak istediklerini, ancak bunun mümkün görünmediğini belirtti.



Moratti, ''O gerçekten de çok iyi bir futbolcu, ancak onu satın almak kolay değil. Teknik direktör Mourinho ve ben, Sampdoria ne isterse kabul edecek haldeyiz'' dedi.



Futbol kariyerine 2001 yılında Bari'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, AS Roma ve Real Madrid takımlarında da top koşturdu.

