Inter Adriano ile yollarını ayırmaya hazır



İtalya Serie A takımlarından Inter'in, 2010 Dünya Kupası Güney Amerika grup eleme müsabakaları için gittiği Brezilya'dan hala dönmeyen futbolcusu Adriano'nun sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu iddia edildi.



İtalyan basını, Inter’in ülkesinden hala dönmeyen Brezilyalı oyuncu Adriano ile yollarını ayırabileceğini yazdı.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter yöneticileri, Adriano'nun menajeri Gilmar Rinaldi ile Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshine dair anlaştı, ancak bu, fiilen gerçekleşmedi.



Milli maçın ardından İtalya'ya dönmeyen Adriano, futbola bir süre ara vermek istediğine ilişkin açıklamalar yapmıştı.



Inter'e 2001 yılında katılan ve çıktığı 177 maçta 74 gol kaydeden Adriano'nun sözleşmesi, 2010 Haziran ayında dolacaktı.



