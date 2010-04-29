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Spor

Inter, 38 yıl aradan sonra finalde

Barcelona'ya konuk olan Inter, sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

29 Nisan 2010 03:00

T24 - Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, ilk maçta 3-1 yendiği Barcelona'ya konuk olan Inter, sahadan 1-0 yenik ayrılmasına rağmen, skor avantajıyla 38 yıl aradan sonra finale çıkmayı başardı.

Futbolda, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, ilk maçta 3-1 yendiği Barcelona'ya konuk olan Inter, sahadan 1-0 yenik ayrılmasına rağmen, skor avantajıyla 38 yıl aradan sonra finale çıkmayı başardı.

İspanya'nın Barcelona takımı ile İtalya'nın  Inter takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması için Nou Camp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 98 bin futbolsever takip etti.

Milano'da oynanan yarı final ilk maçında Barcelona'yı 3-1 mağlup etmenin avantajıyla sahaya çıkan FC Inter, rövanş mücadelesinde 84. dakikada Pique'nin golüne engel olamayarak, maçtan 1-0 yenik ayrıldı. Bu sonuca rağmen İtalyan ekibi, 38 yıl aradan sonra finale çıkmayı başardı.

Barcelona'nın 84. dakikada Pique ile skoru 1-0'a getirmesi sonrasında, mücadelenin son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. Öte yandan, Inter'de Thiago Motta, 28. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşma sonrası  Inter taraftarlarının Milano'nun ünlü Duomo meydanında finale çıkma başarısını kutladıkları bildirildi.

Inter, 38 yıl önce oynadığı son final karşılaşmasında, Hollanda'nın Ajax takımına kaybetmişti.  Inter, daha önce bu kupayı 1964 ve 1965 yıllarında olmak üzere üst üste iki kez kazanmıştı.

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde final, 22 Mayıs Cumartesi günü İspanya'nın Başkenti Madrid'deki Santiago Barnebeu Stadı'nda Almanya'nın Bayern Münih takımı ile İtalya'nın Inter takımları arasında oynanacak. 81 bin kişilik Santiago Barnebeu Stadı, aynı zamanda İspanyol devi Real Madrid'in sahası.

Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan Jose Mourinho'nun Nou Camp'ta yumruk şov yapması ve Interli futbolcuların sevgi gösterilerine karşılık Nou Camp stadının su fıskiyelerinin çalışması geceye damgasını vurdu.


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