T24 LogoT24 Logo
Spor

Inter 20 Kasım'da Trabzon'a gelecek TRABZON (A.A)

15 Kasım 2011 16:10

-Inter 20 Kasım'da Trabzon'a gelecek TRABZON (A.A) - 15.11.2011 - Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda, 22 Kasım Salı günü karşılaşacağı İtalya'nın Inter takımı, 20 Kasım Pazar günü Trabzon'a gelecek. Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, bordo-mavili takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Inter'in resmi antrenman ve basın toplantısı programının kesinlik kazandığı belirtildi. Programa göre, 20 Kasım Pazar günü saat 19.10'da Trabzon Havaalanı'nda olacak Inter takımı, 21 Kasım Pazartesi günü 18.30'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bir antrenman yapacak. Antrenmana taraftar alınmayacak. Inter Teknik Direktörü Claudio Ranieri ve bir oyuncunun katılacağı resmi basın toplantısı da yine pazartesi günü 17.30'da, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda gerçekleştirilecek. Trabzonspor da 21 Kasım Pazartesi günü saat 19.30'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda, ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak, maç öncesi son çalışmasını yapacak.  Teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcunun katılacağı resmi basın toplantısı da antrenman öncesi 19.00'da başlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24