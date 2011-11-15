-Inter 20 Kasım'da Trabzon'a gelecek TRABZON (A.A) - 15.11.2011 - Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda, 22 Kasım Salı günü karşılaşacağı İtalya'nın Inter takımı, 20 Kasım Pazar günü Trabzon'a gelecek. Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, bordo-mavili takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Inter'in resmi antrenman ve basın toplantısı programının kesinlik kazandığı belirtildi. Programa göre, 20 Kasım Pazar günü saat 19.10'da Trabzon Havaalanı'nda olacak Inter takımı, 21 Kasım Pazartesi günü 18.30'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bir antrenman yapacak. Antrenmana taraftar alınmayacak. Inter Teknik Direktörü Claudio Ranieri ve bir oyuncunun katılacağı resmi basın toplantısı da yine pazartesi günü 17.30'da, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda gerçekleştirilecek. Trabzonspor da 21 Kasım Pazartesi günü saat 19.30'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda, ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak, maç öncesi son çalışmasını yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcunun katılacağı resmi basın toplantısı da antrenman öncesi 19.00'da başlayacak.