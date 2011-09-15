-İnter: 0 - Trabzonspor: 1 MİLANO (A.A) - 14.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda Trabzonspor, İnter'i deplasmanda 1-0 yendi ve tarihinde ilk kez oynadığı grup maçında galibiyet elde etti. Karşılaşmada kontrollü bir oyun ortaya koyarak rakibine gol şansı vermeyen bordo-mavililer, sağ bek oyuncusu Celustka ile maçta yakaladığı tek ciddi atağını golle sonuçlandırarak rakibini mağlup etmeyi başardı. 62. dakikada Alanzinho'nun ceza alanı dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı. 63. dakikada ceza alanı içinden Zarate'nin yerden vuruşunda, kaleci Tolga, üzerine gelen topa sahip olmakta güçlük çekmedi. 73. dakikada İnter, mutlak bir golü kaçırdı. Bu dakikada Glowacki'nin kafa ile uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Cambiasso, meşin yuvarlağı Milito'nun önüne çıkardı. Ancak kaleci Tolga ile karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda Tolga, topu yakalayarak rakibine gol izni vermedi. 75. dakikada Zanetti'nin sağdan ortasında, yakın mesafede uygun durumdaki Milito'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gidince İnter mutlak bir gol pozisyonunu daha değerlendiremedi. 76. dakikada Trabzonspor, karşılaşmada ilk tehlikeli atağında golü buldu. Bu dakikada ceza alanında kafalardan seken topu önünde bulan Halil'in gelişine vuruşunda top üst direkten döndü. Ceza alanı içinde Cambiasso'nun uzaklaştırmak istediği topu sol çapraza doğru çeken Celustka, yatarak yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Julio Cesar'ın solundan filelere yolladı: 0-1 88. dakikada Cambiasso'nun pasında soldan ceza alanına giren Nagatomo'nun şutunda kaleci Tolga topu kornere çeldi. Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Stat: Giuseppe Meazza Hakemler: Stefan Johannesson xxx, Stefan Wittberg xxx, Magnus Sjoblom xxx (İsveç) İnter: Julio Cesar xx, Jonathan xx, Lucio xx, Ranocchia xx, Nagatomo xx, Obi x (Dk. 55 Alvarez x), Cambiasso xx, Zanetti xx, Sneijder xx, Pazzini x (Dk. 55 Milito x), Zarate xx Trabzonspor: Tolga xxx, Celustka xxx, Glowacki xxx, Giray xxx, Cech xxx, Colman xxx, Zokora xxx, Serkan xxx, Alanzinho xx (Dk. 64 Sapara x), Halil xx (Dk. 88 Aykut ?), Henrique xxx Sarı Kartlar: Dk. 22 Nagatomo, Dk. 41 Zarate (Inter), Dk. 29 Giray, Dk. 54 Alanzinho, Dk. 65 Halil, Dk. 66 Cech (Trabzonspor) Gol: Dk. 76 Celustka (Trabzonspor)