-İnter: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) MİLANO (A.A) - 14.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda Trabzonspor ile İnter ilk yarıyı golsüz beraberlikle kapadı. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir grup karşılaşmasına çıkan Trabzonspor, ilk yarıda kontrollü bir oyun ortaya koydu. Savunma güvenliğini ön planda tutmaya çalışan ve hücumda çoğalamayan bordo-mavililer, özellikle ilk 30 dakikalık bölümde rakibine etkili bir pozisyon vermedi. Bu bölümün ardından ev sahibi İnter, oyunda etkisini artırdı. Rakip takım, özellikle Zarate ile gol pozisyonlarına girmesine karşın kaleci Tolga rakibe izin vermedi. 15. dakikada Cambiasso'nun ceza alanına derinlemesine pasında savunmanın arkasında hareketlenen Pazzini'den önce kaleci Tolga, öne çıkarak topu kontrol etti. 22. dakikada ceza alanı içinde Obi'nin pasında, yakın mesafedeki Zarate'nin yerden vuruşunda, savunmada Giray yatarak topa müdahale edip tehlikeyi önledi. 28. dakikada Cech'in ceza alanı dışından şutunda, top üstten auta gitti. 32. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Zarate'nin sağ çaprazdan yerden şutunda, kaleci Tolga sol direk dibine gelen topu kornere çelmeyi başardı. 33. dakikada kullanılan köşe atışında, Giray'ın ters vuruşunda bir anda Pazzini yakın mesafede uygun durumda topu önünde buldu. Ancak etkisiz bir vuruş yapınca kaleci Tolga topa sahip oldu. 34. dakikada Obi'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Zarate'nin yerden şutunda, kaleci Tolga yatarak topu müdahale etmeyi başardı. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Stat: Giuseppe Meazza Hakemler: Stefan Johannesson, Stefan Wittberg, Magnus Sjoblom (İsveç) Inter: Julio Cesar, Jonathan, Lucio, Ranocchia, Nagatomo, Obi, Cambiasso, Zanetti, Sneijder, Pazzini, Zarate Trabzonspor: Tolga, Celustka, Glowacki, Giray, Cech, Colman, Zokora, Serkan, Alanzinho, Halil, Henrique Sarı Kartlar: Dk. 22 Nagatomo, Dk. 41 Zarate (Inter), Dk. 29 Giray (Trabzonspor)