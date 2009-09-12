İntepe Hektor Heykel'ine kavuştu

Hektor Heykel'inin açılışı
yapıldı
İntepe Belediye Başkanı Alaattin Özkurnaz, törende yaptığı konuşmada,
Hektor'un yağmur bereketiyle geldiğini söyledi.
Heykelin beldeye ve
ülkeye turizm anlamında büyük katkılar sunacağına inandıklarını ifade eden
Özkurnaz, “Hem İntepe hem Çanakkale hem de ülkemiz kazanacak. Bu bizler için
tarihsel ve kültürel bir kazançtır. Hektor heykelinin yapımı aşamasında emeği
geçenlere teşekkür ediyorum. İtalya'nın Nemi kentinden gelen misafirlerimizin
bugün burada olması açılışımıza ayrı bir anlam kattı. Çünkü İtalyanlar kendi
köklerini Truva'da arıyor. Hektor da Truva Savaşları'nın baş kahramanlarından
birisidir” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Hektor Anıtı
ile ilgili görüşlerini açıklamasının ardından “Günay'dan önce davranarak böyle
bir heykel yaptırdılar” söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Alaattin
Özkurnaz, şöyle konuştu:
“Kültür Bakanımızdan önce davrandığımız gibi bir
durum yok. Çünkü, bu heykel bizim 5-6 yıl önceki bir hayalimiz. Bakanın
düşüncesi de bizi mutlu etti. Biz sadece kendi düşüncelerimizi gerçekleştirdik.
Sayın bakanın hayali konusunun gerçekleşmesinde de en büyük destekçisi olacağız.
Biz bu heykeli kendi şartlarımızla yaptık. Boğaza hakim bir yerde Hektor'u var
ettik. Burası sosyal aktivite merkezi olacaktır. Çevre düzenlemesinin ardından
daha güzel bir uğrak mekan haline gelecektir.”
Heykeli ücretsiz olarak
yapan heykeltıraş Tülay Çelikel ise mermer malzemesi kullanarak yaptıkları
heykelin kaidesi ile birlikte 5 metre yüksekliğe sahip olduğunu
söyledi.
Heykeli bir aylık çalışmayla yaptıklarını ifade eden Çelikel, şöyle
konuştu:
“Kendi düşüncelerimizi yansıttığımız, kendimize ait bir Hektor
heykeli oluşturduk. Bu tümüyle bana ait bir tasarım oldu. Kendi ruhumu bu
eserime yansıttım. Hektor'un Türk-Yunan savaşlarıyla ilgili karakterini biraz
daha barışa bağlayabilir miyiz? Bunun hesabını yaptık. Bunu daha yumuşak
hatlarla daha farklı formlarda daha güçlü tasvir etmeye
çalıştık.”
Heykelin yapımında görev alan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı Seyhan Boztepe de heykel çalışmasını
Çanakkale'de yaptıklarını belirterek, bunun büyük önem verdikleri projelerden
birisi olduğunu söyledi.
Boztepe, İntepe beldesinin bu heykelden ciddi
kazançlar elde etmesini beklediklerini kaydetti.
Açılışa, Çanakkale Belediye
Başkanı Ülgür Gökhan, Bayramiç Belediye Başkanı İsmail Sakin Tunçer, Kültür ve
Turizm İl Müdür Yardımcısı Özcan Alarslan, İntepeliler ve sanatçılar
katıldı.