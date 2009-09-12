İntepe Hektor Heykel'ine kavuştu

Hektor Heykel'inin açılışı yapıldı

İntepe Belediye Başkanı Alaattin Özkurnaz, törende yaptığı konuşmada, Hektor'un yağmur bereketiyle geldiğini söyledi.



Heykelin beldeye ve ülkeye turizm anlamında büyük katkılar sunacağına inandıklarını ifade eden Özkurnaz, “Hem İntepe hem Çanakkale hem de ülkemiz kazanacak. Bu bizler için tarihsel ve kültürel bir kazançtır. Hektor heykelinin yapımı aşamasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İtalya'nın Nemi kentinden gelen misafirlerimizin bugün burada olması açılışımıza ayrı bir anlam kattı. Çünkü İtalyanlar kendi köklerini Truva'da arıyor. Hektor da Truva Savaşları'nın baş kahramanlarından birisidir” dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Hektor Anıtı ile ilgili görüşlerini açıklamasının ardından “Günay'dan önce davranarak böyle bir heykel yaptırdılar” söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Alaattin Özkurnaz, şöyle konuştu:

“Kültür Bakanımızdan önce davrandığımız gibi bir durum yok. Çünkü, bu heykel bizim 5-6 yıl önceki bir hayalimiz. Bakanın düşüncesi de bizi mutlu etti. Biz sadece kendi düşüncelerimizi gerçekleştirdik. Sayın bakanın hayali konusunun gerçekleşmesinde de en büyük destekçisi olacağız. Biz bu heykeli kendi şartlarımızla yaptık. Boğaza hakim bir yerde Hektor'u var ettik. Burası sosyal aktivite merkezi olacaktır. Çevre düzenlemesinin ardından daha güzel bir uğrak mekan haline gelecektir.”



Heykeli ücretsiz olarak yapan heykeltıraş Tülay Çelikel ise mermer malzemesi kullanarak yaptıkları heykelin kaidesi ile birlikte 5 metre yüksekliğe sahip olduğunu söyledi.

Heykeli bir aylık çalışmayla yaptıklarını ifade eden Çelikel, şöyle konuştu:

“Kendi düşüncelerimizi yansıttığımız, kendimize ait bir Hektor heykeli oluşturduk. Bu tümüyle bana ait bir tasarım oldu. Kendi ruhumu bu eserime yansıttım. Hektor'un Türk-Yunan savaşlarıyla ilgili karakterini biraz daha barışa bağlayabilir miyiz? Bunun hesabını yaptık. Bunu daha yumuşak hatlarla daha farklı formlarda daha güçlü tasvir etmeye çalıştık.”



Heykelin yapımında görev alan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı Seyhan Boztepe de heykel çalışmasını Çanakkale'de yaptıklarını belirterek, bunun büyük önem verdikleri projelerden birisi olduğunu söyledi.



Boztepe, İntepe beldesinin bu heykelden ciddi kazançlar elde etmesini beklediklerini kaydetti.

Açılışa, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Bayramiç Belediye Başkanı İsmail Sakin Tunçer, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Özcan Alarslan, İntepeliler ve sanatçılar katıldı.

