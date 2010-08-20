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Ekonomi

Intel McAfee'yi aldı

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi İntel, teknoloji güvenlik firması McAfee'yi satın aldığını açıkladı.

20 Ağustos 2010 03:00

T24- Dünyanın en büyük işlemci üreticisi İntel, teknoloji güvenlik firması McAfee'yi satın aldığını açıkladı.

İntel, McAfee için 7.68 milyar dolar ödeyecek.

Anlaşma koşullarına göre, İntel McAfee'nin hisse başına 48 dolar ödüyor. Bu ise, McAfee'nin piyasadaki hisse değerinin yüzde 60 fazlası.

BBC'de yer alan habere göre, McAfee'yi satın alarak İntel, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonlarında kullanılan mikroişlemcilerinde güvenlik yazılımını da eklemek istiyor.

Her iki şirket de açıklamalarında proje için 18 aydır çalıştıklarını, satın alma işleminin onaylanmasının ardından yeni ürünün gelecek yıl piyasaya çıkacağını duyurdu.

Şirketlerin yönetim kurullarının anlaşmayı oybirliğiyle onayladıkları bildirildi.

Ancak gelişme sektörde sürpriz olarak değerlendirildi.

PC Pro dergisinin editörlerinden Tim Danton BBC'ye, ''İntel'in fazlasıyla nakti var ve şirket satınalmalar yapan bir firma. Dolayısıyla böyle bir adım şaşırtıcı değil, ama beklenen herhalde başka bir donanım şirketini satın alması olurdu'' dedi.

Danton, dizüstü ve masaüstü bilgisayarların altın çağlarını aştıklarını, artık ''daha küçük ve fonksiyonel cihazların daha cazip göründüğünü'' belirterek, İntel'in de yeni gelir kaynakları peşine düşmüş olabileceğini söyledi.

Ancak Danton, yatırımcıların İntel'in satın alma kararına olumsuz verdiklerini de anımsatıyor.

Zira intel hisseleri yüzde 3.2 değer kaybetti.

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