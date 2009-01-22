İntel 6 bin kişiyle yollarını ayıracak

Düşen kişisel bilgisayar talebi nedeniyle fabrikalarını tam kapasitenin altında çalıştıran Intel, fabrikalarında üretimde çalışan 6 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi.



Intel’den yapılan açıklamada, şirketin, Malezya ve Filipinlerdeki “montaj test” fabrikalarını kapatmayı, Hillsboro (Oregon), Santa Clara (Kaliforniya) fabrikalarında ise üretimi durdurmayı planladığı belirtildi.



Kapasitenin altında kullanılan fabrikalar, Intel’in kârını düşürüyor. Santa Clara, Kaliforniya merkezli şirketin geçen hafta 4. çeyrekte karını yüzde 90 düşüren etkenlerin başında kapasitenin altında çalışan fabrikalar geliyor.



İşten çıkarmalardan 5 bin ile 6 bin kişinin etkileneceğini, ancak bazı çalışanlara şirketin başka yerlerinde işler önerileceğini ifade eden Şirket, işten çıkarmalarla ne kadar tasarruf etmeyi planladığını açıklamadı.



Intel, önlemlerden, özellikle 45 nanometre ve 32 nanometre çiplerde uzmanlaşmış fabrikaların yatırımlarının etkilenmeyeceğini vurguladı.



Intel’in daha küçük rakibi Advanced Micro Devices Inc. (AMD) büyük bir yeniden yapılanmanın ortasında bulunuyor.



CEO’sunu değiştiren şirket beşte birini Abu Dabili bir yatırım şirketine satarken, tasarruf için fabrikaların kapatılmasını ve büyük işten çıkarmaları kabul etti.



AMD, bu yıl 3. büyük işten çıkarma dalgasında 1100 kişiyle yollarını ayırmayı planlıyor. Şirket, daha önce 2 bin 200 kişiyi işten çıkarmıştı.

