-INSUA: ÖNEMLİ BİR TAKIMA GELDİM İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Galatasaray'ın, İngiliz ekibi Liverpool'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Arjantinli genç defans oyuncusu Emiliano Insua, önemli bir ekibe geldiğini bildiğini söyledi. Galatasaray TV'de yayına katılan Insua, transferinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirirken, ''Hem kulüp olarak, hem tarihi olarak, hem de kadro seviyesi olarak önemli bir ekibe geldim'' dedi. Teknik direktör Frank Rijkaard'ın kendisi için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Arjantinli oyuncu, ''Frank Rijkaard gibi hem futbolculuk döneminde hem de teknik direktörlük döneminde önemli başarılara imza atmış biriyle çalışmak benim için ayrıcalık olacak. Buraya geldiğim için çok mutluyum'' dedi. Insua, mevkisi itibariyle defans yapmayı seven biri olduğunu, ancak hücumda da etkili olabildiğini dile getirerek, futbol stiliyle ilgili, ''Devamlı atağa çıkmayı seven de bir oyuncuyum. Belki Liverpool'da çok fazla gol atamadım, ancak burada gollerimi de gösterebilirim'' diye konuştu. Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak, takımı Liverpool'da yaşanan teknik direktör değişikliğinin kendisine olan etkisine değinen Insua, ''Oluşan değişiklik sonrası Liverpool'da yeterli forma şansını bulamayacağımı hissettim. Sonuçta genç bir oyuncuyum ve takımımda oynayabilmem önemli. Galatasaray'ın teklifi gelince de şüphe duymadan kabul ettim'' ifadelerini kullandı. Genç yaşına rağmen Liverpool'da önemli bir maç rakamına ulaştığına değinerek, bunun tecrübe olarak kendisine çok şey kattığını anlatan Insua, şunları söyledi: ''Galatasaray'ın beni tercih etmesinden onur duyuyorum. Kimsenin şüphesi olmasın ki, bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğim. Takımıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım.''