-INSUA, İLK KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI BURSA (A.A) - 10.09.2010 - Bursaspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor ile oynadığı maça yeşil-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Bursasporlu taraftarlar, maç başlamadan 2 saat önce Bursa Atatürk Stadı'nı doldurmaya başladı. Tribünler, Ramazan Bayramı olmasına rağmen neredeyse tamamen doldu. Bursasporlu taraftarlar, takımları sahaya çıkarken, ''şampiyon'' tezahüratı yaptı. Taraftarlar, artık geleneksel hale gelen ''yumruk şov''u Eskişehirspor maçında da yaptırdı; futbolcuları ve teknik heyeti tek tek tribünlere çağırarak alkışladı. Eskişehir'den 4 otobüs, 1 minibüs ile gelen yaklaşık 200 kişilik konuk ekip taraftarı da maçı açık kale arkasında kendilerine ayrılan bölümde izledi. -INSUA İLK 11'DE Bursaspor'un sezon başında transfer ettiği, ancak sakatlık sorunu yaşayan Federico Insua, ilk kez Eskişehirspor maçında ilk 11'de yer aldı. Bursasporlu taraftarlar ilk kez 11'de sahaya çıkan Insua'ya büyük ilgi gösterdi. Bursaspor'un kaptanı Ömer Erdoğan ise 18 kişilik kadroya giremedi. Sağlam'ın A Milli Takım'da yer alan ve gerek Kazakistan gerek Belçika maçlarında ilk 11'de oynayan Ömer'i Valencia maçını düşünerek dinlendirdiği öğrenildi. Önce Bursaspor, ardından da Eskişehirsporlu taraftarlar takımlarını toplu halde tribünlere çağırarak alkışladı. Bu arada Eskişehirspor takımı sahaya ''Bursaspor'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz'' yazılı pankartla çıktı. -YENİ SKORBORD VE LED EKRAN REKLAM PANOLARI Tadilattan geçen Bursa Atatürk Stadı'ndaki yenileme çalışmaları sürüyor. Stat içinde daha önce sökülen döner rulo reklam panolarının yerini led ekran panolar alırken, eskiyen ve sık sık arıza yapan skorbordun da değiştiği dikkatlerden kaçmadı. Dev boyutlardaki skorbordda eski maçların, antrenmanların ve Bursaspor ile ilgili haberlerin görüntülerine yer verildi.