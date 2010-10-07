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Spor

INSUA ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI BAD TATZMANNSDORF (A.A)

07 Ekim 2010 16:34

-INSUA ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI BAD TATZMANNSDORF (A.A) - 10.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'da kamp yapan Bursaspor, sabah antrenmanında 2 saatlik bir çalışma gerçekleştirdi. Bad Tattzmannsdorf bölgesinde bulunan Bursaspor'da futbolcular, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan antrenmana, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki ayrı gruba ayrılarak dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde yeşil-beyazlı futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı. Futbolcuların sarı ve yeşil olarak 2 ayrı gruba ayrılarak oynadıkları çift kale maçı, sarı takım 4-2 kazandı.  Sarı takımın gollerini kaptan Ömer (3) ve Mustafa (1) kaydederken, yeşil takımın golleri ise Anıl ve Eren'den geldi. Maçın sonunda karşılaşmayı 4-2 kazanan sarı takım, sevinç gösterisi yaparak foto muhabirlerine poz verdi. Öte yandan, antrenmanın dar alanda kısa pas bölümünde Kirita'nın sert çıkması sonucu Insua sol bileğinden sakatlandı. Insua, saha kenarındaki ilk müdahalenin ardından antrenmanı yarıda bıraktı. Bursaspor, akşam antrenmanını otelin yakınındaki Arena Stadı'nda yapacak.

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