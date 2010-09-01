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Spor

INSUA ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A)

01 Eylül 2010 16:08

-INSUA ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Galatasaray, Gaziantepspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarını basına kapalı yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli takım kamplarında bulunan ve sakatlıkları süren futbolcuların katılmadığı antrenmanda yeni transfer Emiliano Insua da yer aldı. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların fizik, kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı bildirildi. Sakatlığı süren Juan Pablo Pino'nun kondisyoner Fatih Yıldız yönetiminde çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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