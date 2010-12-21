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Spor

INSUA ANTRENMANA KATILAMADI İSTANBUL (A.A)

21 Aralık 2010 22:13

-INSUA ANTRENMANA KATILAMADI İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.  Teknik Direktör Gheorghe Hagi yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, futbolcuların, ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.  İdmana, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle Insua'nın katılmadığı kaydedilirken, sakatlıkları süren Sabri ve Barış ile Baros'un tedavilerine devam edildiği, Mustafa'nın ise saha koşularını sürdürdüğü ifade edildi.  Galatasaray, özel bir uçakla akşam saatlerinde Gaziantep'e gidecek.

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