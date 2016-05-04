Instagram'ın hatasını bulan 10 yaşındaki çocuğa, 10 bin dolar ödül verildi

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen Instagram'ın açığını bulan bir çocuk tamı tamına 10.000 dolar ödül kazandı.

Günümüzde sosyal medyanın çocuklar için iyi ve kötü yanları tartışılırken 10 yaşındaki Jani, Instagram'ın bir açığını keşfetti. Hatta bu sebeple Facebook tarafından bulduğu açık neticesinde 10.000 dolar ödüle layık görülürken aynı zamanda bu noktada Facebook'un bünyesindeki tüm sosyal medya mecralarında açık bulan en genç çocuklardan biri oldu.

Bulduğu açık sayesinde Instagram’da herhangi birinin hesabında istediği mesajı silebilen Jani, “Herkesi ortadan kaldırabilirdim. Justin Bieber’ı bile” diye açıklama yapmayı da ihmal etmedi.

Facebook’un Forbes‘a yaptığı açıklamaya göre, Jani bulduğu bu hatayı Facebook’un test için attığı yorumlardan birini de silerek kanıtlamayı başararak bu hatanın Şubat sonu giderilmesine yol açarak 10 bin dolarlık ödülü almaya hak kazandı.