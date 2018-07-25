Instagram'ın en çok kazanan sporcusu Cristiano Ronaldo

Verileri analiz eden bir Instagram planlama şirketi olan HopperHQ, 2018 yılında paylaşım başına en çok kazanan isimleri açıkladı. Listeye göre Cristiano Ronaldo paylaşım başına 750 bin dolar kazanarak, en çok kazanan sporcu oldu. İlk sırayı ise paylaşım başına 1 milyon dolar kazanan Kylie Jenner aldı.

Juventus'a transferiyle yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Cristiano Ronaldo, Instagram'da yaptığı paylaşımlardan aldığı ücretle dudak uçuklattı. Verilere göre Cristiano Ronaldo yaptığı her paylaşım başına 750 bin dolar kazanıyor. 133 milyon takipçisi olan Portekizli yıldız oyuncu, Instagram hesabını aktif olarak kullanmasıyla biliniyor.

Ronaldo, Neymar, Messi...

Açıklanan listede sporcular kategorisinde ilk üç sırayı Cristiano Ronaldo, Neymar JR ve Lionel Messi aldı. 101 milyon takipçisi olan Neymar, yaptığı paylaşım başına 600 bin dolar kazanıyor. 95,3 milyon takipçisi olan Messi ise her paylaşımı için 500 bin dolar kazanıyor. Dünyanın en iyisi olmaya aday üç futbolcunun ilk sıraları aldığı listede, emekli İngiliz futbolcu David Beckham ve Real Madrid oyuncusu Gareth Bale ilk üç sırayı takip ediyor.