Instagram'da ünlülerin telefonları ve e-postaları açığa çıktı

Instagram, sistemlerindeki bir hata sonucunda bir dizi yıldız ismin telefon numaraları ve elektronik posta adreslerinin ortaya çıkartıp, hackerların saldırısına açık hale getirdiğini açıkladı.

Facebook'ın sahip olduğu sosyal medya ağı, durumdan haberdar etmek için genelde ünlü isimler olan doğrulanmış kullanıcılarına, elektronik posta yollandığını belirtti.

Instagram, bir ya da daha fazla siber saldırganın, iletişim bilgilerini alabilmek için bazı ünlü isimlerin hesaplarına saldırdığına inanıldığını da ifade etti.

Şifrelerin çalınmadığını belirten Instagram, kullanıcılarına hesaplarında şüpheli faaliyetler olup olmadığını izlemeleri uyarısında bulunurken, kaç kişinin bu durumdan etkilendiğini belirtmedi.

Güvenlik açığının, Instagram'ın yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığı kaydedildi.

Instagram'ın uygulama planlama arayüzünde (API) hata olduğu söylenirken, hatanın giderildiği de ifade edildi.

Şirket ayrıca doğrulanmış kullanıcılarını, beklenmeyen telefonlar, mesajlar ve elektronik postalar konusunda "çok daha dikkatli" olmaları için uyardı.

Instagram'ın dünye genelinde 500 milyondan fazla üyesi var ve bunların 300 milyonu uygulamayı günde bir kez kullanıyor.