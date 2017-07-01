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Instagram'da canlı yayın yaparken trafik kazasında öldüler

Genç kadınların öldüğü kazanın anı sosyal medyada paylaşıldı

01 Temmuz 2017 15:03

Ukrayna'nın Harkov iline bağlı İzyum ilçesinde, yerel bir güzellik yarışmasında birinci olan 16 yaşındaki Sofia Magerko ile  24 yaşındaki arkadaşı Daşa Medvedeva araba kullandığı sırada Instagram'da canlı yayın yaparken trafik kazası geçirdi. Kaza sonucu Ukraynalı iki genç kadın yaşamını yitirdi.

Ellerinde içki şişeleriyle müzik dinlerken sosyal paylaşım sitesi Instagram'da canlı yapan genç kadınların öldüğü kazanın anı sosyal medyada paylaşıldı.

Kaza anında otomobilden fırlayan Sofia'nın başka bir arabanın altında kalarak, Daşa'nın ise ambulansta hayatını kaybettiği açıklandı. (DHA)

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