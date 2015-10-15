Instagram'da 'Ankara' etiketiyle aramaya engelleme

Fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram'da #Ankara etiketiyle arama yapan kullanıcılar, "bu etiketle yapılan son paylaşımların gizlendiği" uyarısıyla karşılaştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Instagram'ın arama kutusuna #Ankara yazıldığında, bu etiketle yaklaşık 5.5 milyon fotoğraf paylaşılmış olduğu bilgisi görüldü.

Ancak arama sonuçlarını gösteren sayfaya gidildiğinde, kullanıcıların karşısına sadece o etikete dair en popüler ve çoğu reklam içerikli bazı fotoğraflar çıkıyor.

Bu içeriklerin altında ise şu uyarı yer alıyor:

"#Ankara etiketiyle yapılan son paylaşımlar, kullanıcıların Instagram topluluk kurallarına aykırı içerikler olabileceği şikayetleri üzerine gizlenmektedir."

Uyarıda yer alan açıklama linkine tıklandığında ise, "bir etiketin kötüye kullanıldığının tespit edilmesi halinde, son yüklenen fotoğrafların geçici olarak gizlenebileceği" bilgisi veriliyor.

Türkiye dışından yapılan aramalarda da aynı uyarıyla karşılaşılıyor.

Bursa, İzmir, Konya, İstanbul gibi aramalarda ise kullanıcılar bu kentlerin isimleriyle etiketlenmiş içeriklere ulaşabiliyor.

Instagram'dan Ankara'ya dair arama sonuçlarının neden ve ne zamandan beri gizlendiğine dair bir açıklama yok.

Instagram'ın topluluk kuralları Nisan ayında değişmiş, güncellenen kurallarda terör, ırkçı söylemler ve tacize de yasak getirilmişti.

Fotoğraf paylaşım sitesinin kurallarında bu tür paylaşımların yapılmaması, aksi halde hesapların askıya alınacağı, kapatılacağı belirtiliyor.