Instagram'a yeni özellik; sessize alma

Son dönemin en popüler sosyal paylaşım ağı Instagram, bir kaç hafta içinde ‘sessize alma’ özelliğini kullanıma sunacak. Bu özellikle arkadaş listesinde olup paylaşımlarını görmek istenmeyen kişiler ‘sessize’ alınabilecek.

Sputnik'te yer alan habere göre, güncelleme ile birlikte kullanıcılar, arkadaş listesinde yer alan ama paylaştıkları gönderi ve hikayeleri görmek istemediği kişileri sessize alabilecek. Böylelikle sessize alınan kişinin ana sayfadaki paylaşımlarının görünmesi engellenmiş olacak.

Bu işlemi yapmak için sessize alınmak istenilen kullanıcının profiline giderek, ekranın sağ üst köşesindeki ikonun altından ‘Sessize Al' seçeneğini işaretlemek yeterli olacak. Ancak bu işleme rağmen sessize alınan kişiler tarafından bir hikayede etiketlenildiğinde bildirim alınmaya devam edilecek.

Özelliğin birkaç hafta içerisinde tüm Instagram kullanıcılarının hizmetine açılması bekleniyor.