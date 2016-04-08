Instagram porno içerik sandığı pasta fotoğrafını sildi

Daha büyük kitlelere hitap edebilmek adına pornografik içerikli fotoğrafların ve resimlerin paylaşımını engelleyen fotoğraf paylaşım platformu Instagram'ın içeriklerin denetlenmesinde kullanılan Otomatik Engelleme Sistemi, Sue Moseley adlı kullanıcının pasta fotoğrafını pornografik algılayıp silerek hesabı askıya aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kurulduğu günden itibaren pornografik içerikleri engelleyebilmek adına çalışmalarını sürdüren Instagram, yaşadığı hızlı büyümenin ardından fotoğrafların kontrolünü otomatik olarak gerçekleştiren bir algoritma geliştirdi. Bu algoritma Instagram'a yüklenen fotoğrafların içeriğini tarıyor ve 'uygunsuz' bulduğu takdirde fotoğrafı siteden kaldırıyor.

Şimdiye kadar sorunsuz çalışan bu algoritma, Instagram'a yaptığı yemeklerin fotoğraflarını koyan bir kadının fotoğrafını sildi ve hesabını askıya aldı. İngiltere'de yaşayan Sue Moseley, yaptığı yemeklerin fotoğraflarını çekerek Instagram hesabı üzerinden arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Son olarak yaptığı pastanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Sue, Instagram'ın pornografik içerik engellemesine takıldı ve hesabı askıya alındı.

Sue'nun kızı Fiona, olayda bir yanlış anlamanın olduğunu duyurabilmek adına kendi sosyal medya hesapları üzerinden durumu anlatmak için "annemin yaptığı pastalar göğüs değil" dedi.