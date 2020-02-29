Instagram fenomeninin partisinde 'kuru buz' kazası: 3 ölü

T24 Dış haberler

Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan bir parti de havuza kuru buz dökülmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Instagram 'influencer'ı Yekaterina Didenko'nun bir havuz kompleksinde gerçekleştirilen doğum günü partisinde meydana geldi.

BBC'nin aktardığına göre bazı konuklar saunadan çıktıktan sonra havuzun çok sıcak olduğu konusunda şikayet etti ve suya kuru buz döktü. Durumdan haberdar olmayan bazı konuklar suya girdikten sonra boğulmaya ve bilincini kaybetmeye başladı.

Karbondioksitin katılaştırılmış hali olan kuru buz, düzgün havalandırma sistemi olmayan yerlerde tehlikeye sebep olabiliyor. Çünkü bu gibi durumlarda insanlar tehlikeli derecede gaza maruz kalıyor.

Hastanenin ilk bulgularına göre 30'lu yaşlarında olan üç kişi de boğularak hayatını kaybetti. Ölenler arasında Didenko'nun eşi de olabileceği konuşuluyor.