Instagram, Charlie Hebdo'dan iki kişinin hesapları kapatıldığı için özür diledi

Charlie Hebdo'nun dava öncesi hazırladığı özel sayı için yeniden paylaşılan Hz. Muhammed karikatürlü kapaklardan sonra kapatılan hesaplar, Twitter'daki tepkinin ardından geri geldi. Instagram, hesapların 'yanlışlıkla' kapatıldığını açıkladı. Şirket sözcüsü, "Hesaplar yanlışlıkla kapatıldı. Durum farkedildiği anda hesapları yeniden açtık, oluşan karışıklık ve gerilim için özür dileriz" dedi.

Ne olmuştu?

Fransa'nın başkenti Paris'te, 7 Ocak 2015'te, Said ve Şerif Kouachi kardeşler, mizah dergisi Charlie Hebdo'nun binasını basarak 8’i gazeteci, 12 kişiyi öldürmüştü.

Saldırıdan iki gün sonra, polisler saldırganların etrafını bir matbaada kuşattı. Aynı gün, Amedy Coulibaly adındaki bir kişi de bir Yahudi marketini rehin aldı ve Kouachi kardeşlerin serbest bırakılmasını istedi. Amedy Coulibaly rehin aldığı 4 kişiyi öldürdü.

Polislerin, matbaada Kouachi kardeşlere ve markette Coulibaly'e yönelik düzenlediği operasyonda 3 zanlı da öldürülmüştü.

Saldırganlara yardım etmekle suçlanan 14 kişi hakkında dava süreci bu hafta başladı. Charlie Hebdo, dava öncesi 5 yıl önceki karikatürleri yeniden yayımlama kararı aldı.