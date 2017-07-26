Instagram canlı yayınında kız kardeşini öldürdü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Obdulia Sanchez isimli genç kadın, kız kardeşi Jacqueline Sanchez'i öldürdüğü korkunç görüntüleri Instagram hesabından canlı yayınlayarak, 'Kız kardeşimi öldürdüm, ama umurumda değil' dedi.

Sanchez, canlı yayınladığı korkunç videoda, şarkı söylerek Otomobili kullandığı görülürken, bir anda otomobil yolun dışına çıkarak yuvarlanıyor ve boş arazide durabiliyor. Kaza sonrası görüntülerin devamında Sanchez, "Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil. Biliyorum hapse gireceğim, ama umrumda değil. Üzgünüm bebeğim" diyor.

Yayının devamında kardeşini sevdiğini söyleyen 18 yaşındaki kız, “Uyan bebeğim, seni öldürmek istememiştim tatlım.” diyerek kardeşinin kanlı bedenini öpüyor.

Sanchez, alkollü otomobil kullanırken cinayete sebep olma suçundan cezaevine gönderilirken, kazada aracın içinde bulunan Jacqueline'in arkadaşı 14 yaşındaki Fresno Bee ise ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay sonrası hala paylaşımlarına devam eden 18 yaşındaki kızın ailesi, kaybettikleri kızlarının cenaze masrafları için GoFundMe sitesi üzerinden bağış kampanyası başlattı.