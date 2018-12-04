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İnşatta bacakları kesik kedi ölüsü bulundu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki inşaatta, bacakları kesik kedi ölüsü bulundu

04 Aralık 2018 17:16

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki inşaatta, bacakları kesik kedi ölüsü bulundu. Jandarma, kedinin telef olmasıyla ilgili soruşturma başlattı. 
Çaydeğirmeni beldesindeki sokakta oyun oynayan çocuklar, Cumhuriyet Caddesi\'nde girdikleri inşaatta bacakları kesik kedi ölüsü gördü. Çocukların ailelerine haber vermesi üzerine durum, jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, hayvanın 4 bacağının da kesik olduğunu belirledi. Jandarma, kedinin telef olmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, hayvan gömüldü. 

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