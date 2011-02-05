- İNSANSIZ UÇAKLARLA YANGIN DENETİMİ İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, insansız uçaklarla havadan denetim yaparak yangın ikazı konusunda bir çalışma yaptıklarını belirterek, ''Bunun hazırlık safhasındayız''dedi Eroğlu, Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu'na katılmak üzere gittiği ABD'den dönüşünde Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, bir müjde vermek istediğini belirterek, ''Şimdiye kadar düzenlenen 9 toplantı hep New York'ta yapılmış. Biz ilk defa 2013 yılında yapılacak 10. toplantının Türkiye'de yapılması konusunda teklifte bulunduk. Bütün ülkelerin onayıyla 10. BM Dünya Ormancılık Forumu'nun Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı'' dedi. Bunun çok önemli olduğunu anlatan Eroğlu, ilk defa bu toplantının ABD dışında Türkiye'de yapılmasının Türkiye'nin itibarının ne kadar arttığını gösterdiğini söyledi. Eroğlu, 2 Şubat Çarşamba günü BM Genel Kurulu Salonu'nda ''Uluslararası Orman Yılı''nın resmi açılışında orada bir konuşma yaptığını ifade ederek, Türkiye'nin ormancılık, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele konularında yaptıklarını anlattığını kaydetti. Özellikle 1 Ocak 2008 tarihinde başlattıkları ve 2012 yılının sonuna kadar sürecek olan 2 milyon 300 bin hektarlık alanda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdiklerini dile getiren Eroğlu, ''Şu anda biz ağaçlandırma ve erozyon kontrolu konusunda dünya lideriyiz. Oran itibariyle baktığımızda ıslah ettiğimiz, ağaçlandırdığımız alana baktığımızda dünya birincisiyiz'' şeklinde konuştu. -ORMANLARDA KAMERA SİSTEMİ- Eroğlu, orman yangınları konusundaki teknolojilerini bu toplantılarda aktardığını belirterek, katılımcıların Türk ormancısının yangınla mücadeledeki teknolojik imkanlarını takdirle karşıladıklarını söyledi. Bir yangın uçağının havalandıktan sonra nerede olduğunu ve yangın alanına kaç dakika sonra varacağını Ankara'daki odasında görebilecek teknolojik kapasiteye sahip olduklarını anlatan Eroğlu, ormanda kameralı takip sistemini ilk defa kendilerinin kurduğunu bildirdi. Eroğlu, bu kameraların bir yerden duman çıktığı zaman en yakındaki müfrezeye alarm vererek yangını bildirdiğini, yangının büyüklüğüne göre kısa zamanda çözülmesi için gerekli planların yapılıp söndürme çalışmalarını başlattıklarını kaydetti. Toplantıda, bu yıl 480 bin hektarlık alanda çalışma yapacaklarını ve 300 milyon adet fidanı Türkiye'de toprakla buluşturacaklarını dile getirdiğini belirten Eroğlu, bunun bütün dünyanın takdirini kazandığını ve bazı ülkelerin bu konuda ikili işbirliği yapmak için görüşme talebinde bulunduğunu aktardı. Bakan Eroğlu, BM Çölleşmeyle Mücadele Genel Sekreteri ile görüştüğünü, kendilerinden bu konuda Ortadoğu, Ortaasya, Afrika, Balkanlar ve Kafkasya'ya bu konuda teknik ve eğitim desteği vermeleri konusunda yardım istediklerini anlatarak, Türkiye'de böyle bir büro açmak istediklerini ve bu konuda Türkiye'nin bir merkez olması gerektiğini ifade ettiklerini kaydetti. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'nın 9-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını anlatan Eroğlu, Bakanlık olarak su, ağaçlandırma ve orman bölgelerindeki vatandaşların geçimleri konularındaki projelerini bu toplantıda sunacaklarını söyledi. Dünyada çöllerden gelen tozların bütün insanları rahatsız ettiğine dikkati çeken Eroğlu, bu konuda Türkiye, İran ve Suriye'nin aralarında bulunduğu 12 ülkenin katılımıyla 22-26 Şubat tarihleri arasında bir toplantı düzenleneceğini ifade etti. -İNSANSIZ UÇAKLARLA YANGIN DENETİMİ- Teknolojiyi çok iyi takip ettiklerini dile getiren Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Tüm Türkiye'de yangın gözetleme kulelerimiz var. Sürekli izleniyor. Kamerayla takip sistemini ilk defa hassas bölgelerde biz kurduk. 2 yıl önce de insansız uçaklarla havadan denetim yaparak yangın ikazı konusunda bir çalışmamız oldu. Bunun hazırlık safhasındayız. Bunlar Türkiye'de üretilmeye başlandı. Zaten bütün uçakların, tankın, tüfeğin ve diğer ihtiyaçların kendimiz tarafından karşılanması konusunda hedefimiz var. Savunma müsteşarlığımız bu konuda bir çalışma yapıyor. Biz de üretildiği zaman istifade edeceğiz.''