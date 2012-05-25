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Dünya

İnsansız uçak saldırılarında İngiltere'nin rolü

İngiltere, terör zanlılarına yönelik insansız uçaklarla yapılan saldırılarda ABD'ye istihbarat sağlayıp sağlamadığını açıklamak durumunda kalabilir

25 Mayıs 2012 13:57

Times gazetesinin ilk sayfadan yer verdiği özel habere göre İngiltere hükümeti, Yüksek Mahkeme'de Temmuz ayında başlaması beklenen davaya hazırlanmak için ülkede QC, yani Kraliçe'nin Avukatı adıyla bilinen, en üst düzeyde üç avukatı görevlendirdi.

Dava, kimi bakanları savaş suçu işledikleri iddialarıyla karşı karşıya bırakabilir.

İngiltere hükümeti istihbarat ve güvenlik birimlerinin öldürücü olarak değerlendirilen bu tür müdahalelere karıştıkları iddialarını resmi olarak reddediyor.

Times, 2004'ten bu yana Pakistan'da şüpheli El Kaide ve Taliban hedeflerine, ayrıca Yemen'de de İslamcı militanlara yönelik insansız uçaklarla düzenlenen yüzlerce saldırının, Batı'ya karşı terör saldırısı planlarının önlenmesinde kilit rol oynadığının düşünüldüğünü aktarıyor.

"İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü RUSI'nin direktörü Michael Clarke, iki ülke arasındaki yakın ilişki gözönüne alındığında, İngiliz ajanların terör zanlılarının yerini tespit etmekte Amerikalı meslektaşlarına istihbarat sağlamamış olmasının kendisini şaşırtacağını kaydetti.

"Dava, geçen yıl Amerikan füze saldırısında babası öldürülen Pakistanlı bir genç adına insan hakları avukatları tarafından açıldı.

"Nur Han, insansız uçakla düzenlenen saldırılarda yakınlarını kaybettiği söyleyen yüzlerce kişiden sadece biri." diyor Times.

(BBC Türkçe)

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