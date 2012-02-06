İnsansız katliam: 585 sivil öldü

T24 - Pakistan, Afganistan, Irak ve Yemen’deki operasyonlarda kullanılan insansız hava araçları (İHA) 3 yılda yaklaşık 585 sivilin yaşamını yitirmesine neden oldu.



Başkent Londra’daki Araştırmacı Gazetecilik Bürosu’nun raporuna göre; Obama’nın başkanlık koltuğuna oturduğu günden sonra geçen 3 yılda yaklaşık 585 ‘masum sivil’ insansız hava araçlarından atılan bombalar nedeniyle hayatını kaybetti. Araştırmaya göre, ölen sivillerden en az 60’ı da çocuklardan oluşuyor.



Habertürk gazetesinin haberine göre, Obama yönetimine karşı İHA saldırılarında hayatını kaybeden siviller için hukuki mücadele başlatan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, kayıp sayısının çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.



Obama’nın başkan olmasının ardından İHA’larla Pakistan topraklarına yönelik 260 saldırı yapılmış. Birçoğu Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından düzenlenen saldırılarda sivil kayıpların sayısı bir çok kez gizli tutuluyor.



