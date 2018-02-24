İnsansız Kara Aracı için Manisa Üniversitesi ile ortak çalışma

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, savunma sanayi alanında proje üretilip, savunma sanayi kümelenmesi oluşturulması için 16.5 milyon lira bütçeli proje hayata geçti. Savunma sanayi alanında yeni kilit teknolojilerin üretileceği, ASELSAN gibi firmalara protiplerin yapılacağı projenin açılış toplantısına katılan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile \'İnsansız Kara Aracı\' yapacaklarını açıkladı.

Manisa savunma sanayisi konusunda önemli bir adım attı. Manisa\'da hayata geçecek projeyle savunma sanayisine yönelik özellikle kilit teknoloji içeren ürünler geliştirilecek. Zafer Kalkınma Ajansı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (MCBÜ TTO) işbirliğiyle hazırlanan 16.5 milyon lira bütçeli \'Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi (MASTEK) Güdümlü Projesi\' başlangıç ve mutabakat toplantısı, MCBÜ Rektörlüğü seminer salonunda yapıldı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, savunma sanayi alanında ürünler üreten firmaların temsilcileri, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk ve çok sayıda davetli toplantıya katıldı.

\'MANİSA MERKEZLİ SAVUNMA SANAYİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ\'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MCBÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Manisa olarak savunma sanayisi için önemli bir adım attıklarını kaydetti. Aktaş, savunma ve uzay üssü sanayisi konusunda gelişmiş teknolojik ürünler geliştireceklerini vurguladı.

Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş\'ın ardından konuşan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, Manisa merkezli savunma sanayi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye\'de son yıllarda yerli ve milli savunma teknolojilerinin geliştirilmesi için bir seferberlik başlatıldığına işaret eden Oğuz, \"2002 yılında sadece 66 savunma bölgesi, yaklaşık yüzde 80 dışa bağımlılık oranıyla yürütülürken mevcut durumda yüzde 65\'in üzerinde yerlilik oranıyla proje sayısı yaklaşık 9 kat artmıştır. 2002 yılında yürütülen projelerin toplam bedeli 5.5 milyar dolar iken gelinen noktada yaklaşık 8 katlık bir artış ile 41.4 milyar dolarlık proje hacmine ulaşılmıştır. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, bu miktarın 60 milyar doların üzerinde olacağı görülmektedir\" dedi.

\'TEKNOLOJİ SATIN ALAN DEĞİL ÜRETEN OLMALIYIZ\'

Türkiye\'de 2000\'li yıllardan itibaren savunma sanayisinde önemli adımlarını atıldığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Kemal Çelebi, devletin güçlü olmasının birinci şartının ordu olduğunu ifade etti. 2002 yılında Türkiye\'nin savunma sanayisine yönelik 60 projede yerli ve milli oranını yüzde 20\'lerde olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çelebi, 2017\'deki 600 projede ise bu oranın yüzde 65\'lere yükseldiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Çelebi, \"Teknoloji satın alan değil, üreten ülke haline gelmemiz gerekiyor. Ordumuzun, savunma araç ve gereçlerimizin tamamen yerli ve milli sanayiyle sağlanması gerekir. Afrin Harekatı\'nda başarılı olmamızda kendi araç ve gereçlere sahip olmamızı gördük. Cumhurbaşkanımız insansız tank yapma hedefini ortaya koyuyor. Önce inanmak lazım. Bu projemiz savunma sanayisindeki yerli ve milli çalışmalara destek olacak\" diye konuştu.

Türkiye ve Manisa için önemli bir adımın atıldığına işaret eden Vali Güvençer ise, bu adımın Türkiye\'de bir ilk olduğunu ifade etti. Güvençer, BMC firması yetkilisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla MCBÜ Teknokent işbirliğiyle \'Askeri İnsansız Kara Aracı\' yapma girişimine başladıklarını ifade ettiğini açıkladı. Konuşmaların ardından Vali Güvençer, Rektör Çelebi, Teknokent Genel Müdürü Aktaş ve Genel Sekreter Vekili Oğuz, projenin protokolünü imzaladı.

\"ORTAKLAŞA YAPMAYA TALİBİZ\"

İnsansız kara aracı yapımıyla ilgili açıklamalarda bulunan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, \"İnsansız tanka gidebilmek için önce ufağını yapmanız lazım. Daha büyük yapmadan önce ufak yapıp, prototipi yapıp test etmeniz lazım. Biz de onu Manisa Celal Bayar Üniversitesi\'nin elinde böyle bir imkan varsa, onu değerlendirmek açısından yapmaya, ortaklaşa yapmaya talibiz. Kendileri de bunu uygun görürse zaten beraber bu işi yapar ve devam ederiz inşallah\" diye konuştu.

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PROJE HAKKINDA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (MCBÜ TTO) liderliğinde Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi\'nde (MASTEK), Manisa başta olmak üzere Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini de içeren TR33 Bölgesi\'nde, savunma sanayisine yönelik ürün geliştirme konusunda kapasite oluşturulacak ve gerekli kabiliyet kazandırılacak. Projenin ilk etabında savunma sanayisinin baş aktörleri olan ASELSAN, TAI, ROKETSAN gibi firmalar için özellikle kilit teknoloji içeren ürünlerin geliştirilmesi sağlanacak ve bunlara alt yüklenicilik hizmeti verilecek. Proje kurgusuna göre tasarım, kilit teknoloji ve kalite-kontrol süreçleri MCBÜ TTO bünyesinde kurulacak olan Manisa Tasarım ve Birleştirme Teknolojileri Merkezi\'nde (TABTEM) olacak, ara parçaların, malzemelerin üretilmesi ise Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinden kümeye dahil olacak firmalara yaptırılacak. Proje kapsamında ve Ajans tarafından yapılacak diğer destekleyici faaliyetlerle birlikte, TR33 Bölgesi\'nde savunma sanayisine yönelik hizmet sunabilecek firmaların tespit edilmesi ile vakum kaynak teknolojisi kullanma kabiliyetinin geliştirilmesi sağlanacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi\'nin ortak olarak yer aldığı projede iştirakçi olarak Akhisar OSB, Salihli OSB, Soma OSB ve Turgutlu OSB; Manisa TSO, Afyonkarahisar TSO, Kütahya TSO ve Uşak TSO; Manisa Kalıp ve Makina İmalatçıları Birliği (MAKİM), Turgutlu Metal Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TURMESAD) ile 5 eksen CNC firması bulunuyor. Proje kapsamında kısa vadede başta ASELSAN olmak üzere savunma sanayisi ana yüklenici firmalarına ürün ve hizmet sunabilir hale gelinecek. İlk etapta, faz dizili radar soğutma sistemleri, askeri standartlara uygun özel ısı değiştiriciler, elektronik ürün kasaları, savunma sanayi HVAC Sistemleri üretimi ve soğuk plaka (ColdPlate) tasarımı ve üretimi konularına yoğunlaşacak.