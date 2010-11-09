-İNSANSIZ HAVA UÇAKLARININ GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK VAN (A.A) - 09.11.2010 - Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, terör örgütü PKK üyelerince Hakkari'nin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerindeki karakollara düzenlenen saldırılarla ilgili olarak insansız hava uçaklarının görüntülerini inceleyecek. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK üyelerinin Yüksekova'nın Dağlıca ile Şemdinli'nin Aktütün, Gediktepe ve Çukurca'nın Hantepe bölgesindeki karakollara düzenlediği saldırılarda şehit olan bazı askerlerin yakınlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması ve savcılığın görevsizlik kararı vermesinin ardından Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı saldırıları mercek altına aldı. Savcılığın, saldırılarla ilgili yapacağı incelemede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat için kullandığı insansız hava uçaklarının görüntülerinden yararlanacağı öğrenildi. Savcılık yetkilileri, görüntülerin incelenmesi sonucunda, saldırılar sırasında ihmal olup olmadığının tespit edileceğini belirterek, incelemenin ardından gerek görülmesi halinde soruşturma başlatabileceğini kaydetti.