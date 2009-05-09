İnsansız Amerikan uçağı Pakistan’a 4 füze attı

Pakistan'ın güneyinde Afganistan sınırındaki Güney Veziristan bölgesine insansız bir Amerikan uçağından atıldığı tahmin edilen füzeyle saldırı düzenlendi.



Bölgedeki bir Pakistan istihbarat yetkilisi, Sarroroga köyü yakınına en az 4 füze atıldığını açıkladı.



Yetkili, füze saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi alamadıklarını söyledi.



ABD'nin, Afganistan'daki militanlara en büyük desteğin geldiğini iddia ettiği Pakistan'ın sınır bölgelerine insansız uçaklarla saldırı düzenlediği biliniyor.

