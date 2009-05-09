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Dünya

İnsansız Amerikan uçağı Pakistan’a 4 füze attı

09 Mayıs 2009 13:18

Pakistan'ın güneyinde Afganistan sınırındaki Güney Veziristan bölgesine insansız bir Amerikan uçağından atıldığı tahmin edilen füzeyle saldırı düzenlendi.

Bölgedeki bir Pakistan istihbarat yetkilisi, Sarroroga köyü yakınına en az 4 füze atıldığını açıkladı.

Yetkili, füze saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi alamadıklarını söyledi.

ABD'nin, Afganistan'daki militanlara en büyük desteğin geldiğini iddia ettiği Pakistan'ın sınır bölgelerine insansız uçaklarla saldırı düzenlediği biliniyor.

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