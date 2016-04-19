"İnsanoğlu uzayı kolonileştirmek için ilk adımı attı"

Çinli bilim insanları tarafından uzaya gönderilen 6 bin embriyolarının ilk gelişimleri tamamladı. Üremenin uzayın kolonileştirilmesinin ilk adımı olarak görüldüğü belirtiliyor. Araştırma ekibinin başında olan Profesör Duan Enkui fare embriyolarını uzayın ilk yavruları olarak niteledi.

Nisan ayının başında yerçekiminden arındırılmış SJ-10 kapsülüyle uzaya fırlatılan 6 bin fare embriyosu uzaydaki ilk gelişimlerini tamamladı. Mikrodalga fırın boyutunda bir cihazın içerisine konulan embriyoların beslenmesi otomatik olarak cihaz tarafından yapılıyor.

NTV'de yer alan habere göre, araştırma ekibinin başında olan Profesör Duan Enkui, uzaya gönderildikleri günden beri gelişme süreçleri incelenen döllenmiş yumurtaların birleşerek bir sonraki adım olan blastosist (dölütçük) aşamasına geçtiklerini açıkladı. İnsanlığın uzayda elde ettiği en büyük başarılardan biri olarak kabul edilen bu araştırma, uzayın kolonileştirilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

Prof. Duan Enkui, “İnsan ırkının önün uzayı kolonileştirmek için kat etmesi gereken çok uzun bir yol var, ama bundan önce uzayda üremenin mümkün olup olmadığını öğrenmeliyiz” dedi. Prof. Enkui yaptıkları araştırmayla bunun mümkün olduğunun kanıtlandığını belirtti. Uzaya gönderilen embriyolar incelenmek üzere dünyaya geri getirildi.