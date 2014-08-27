'İnsanlık ve savaş suçu işliyorlar'



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin görevlendirdiği araştırma komisyonu, Suriye'deki insan hakları ihlallerine dair raporunu açıkladı. Komisyon, İslam Devleti örgütünün insanlık ve savaş suçu işlediğini belirtti.

Araştırma komisyonu çarşamba günü açıkladığı raporda, İslam Devleti örgütünün dehşet ve korku saçmak için halka açık alanlarda toplu infazlar gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Raporda örgütün, Suriye'de kontrolü altında tuttuğu Rakka ve Halep'te, kurbanlarını ateşe dizdiği, vücutlarını kestiği, kırbaçladığı ve toplu infazlar gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca infazların özellikle de çocuklara izlettirildiğine dikkat çekildi.

İslam Devleti örgütünün kurbanlarından birinin 15 yaşında bir çocuk olduğuna yer verilen raporda, infaz edilenlerin bedenlerinin günlerce teşhir amacıyla meydanlarda bırakıldığı belirtiliyor. Raporda ayrıca 10 yaşından itibaren çocuklara eğitim verilerek savaşmaya zorlandıkları ve hatta canlı bomba olarak kullanıldıkları belirtiliyor.

'Hapisanelerde işkence yapılıyor'

Komisyonun 45 sayfalık raporunda, hükümet birliklerinin de sivillerin bulunduğu bölgelere tekrar tekrar saldırılar düzenlediği ve klor gazı kullandığı öne sürülüyor. Ayrıca devlet tutuk evlerinde sistemli olarak mahkumlara işkence yapıldığına dair kanıtlar bulunduğu belirtiliyor. Komisyon yetkilileri, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'deki insan hakları ihlalleri karşısında Uluslararası Ceza Mahkemsi'nin devreye girmesi gerektiğini talep ediyor.

Suriye'deki insan haklarını araştıran komisyon, Eylül 2011'de çalışmalarına başladı. Komisyonda, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde eski Yugoslavya için kurulan Savaş Suçları Mahkemesi’nde başsavcılık yapan Carla del Ponte de yer alıyor.