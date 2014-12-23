İnsanlık mirası yok oluyor



BM'nin raporuna göre, Suriye'deki iç savaş sırasında yaklaşık 300 kültür varlığı zarar gördü ya da tamamen yok edildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), Halep, Şam ya da Rakka gibi kültür varlıklarının yoğun olduğu kentler de dâhil toplam 18 bölgeden alınan uydu görüntüleri sonucu hasarın ortaya çıktığını bildirdi.

Roma dönemine ait kalıntıların yer aldığı Palmira da zarar gören bölgeler arasında. UNITAR'ın verdiği bilgiye göre, 290 kültür ve kazı alanında hasarlar tespit edilirken, 24 alan tamamen yok edildi.

BM'den yapılan çağrıda, insanlığın önemli kültür varlıklarını mümkün olduğunca büyük bölümünün kurtarılması için uluslar arası çabaların güçlendirilmesi istendi.