T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İnsanlık mirası yok oluyor

Suriye’deki iç savaş kültür varlıklarına da büyük hasar verdi. Roma dönemine ait önemli tarihi eserlerin bulunduğu Palmira kenti de hasar gören yerler arasında.

23 Aralık 2014 18:15


BM'nin raporuna göre, Suriye'deki iç savaş sırasında yaklaşık 300 kültür varlığı zarar gördü ya da tamamen yok edildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), Halep, Şam ya da Rakka gibi kültür varlıklarının yoğun olduğu kentler de dâhil toplam 18 bölgeden alınan uydu görüntüleri sonucu hasarın ortaya çıktığını bildirdi.

Roma dönemine ait kalıntıların yer aldığı Palmira da zarar gören bölgeler arasında. UNITAR'ın verdiği bilgiye göre, 290 kültür ve kazı alanında hasarlar tespit edilirken, 24 alan tamamen yok edildi.

BM'den yapılan çağrıda, insanlığın önemli kültür varlıklarını mümkün olduğunca büyük bölümünün kurtarılması için uluslar arası çabaların güçlendirilmesi istendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyePalmiraMilletler EğitimAraştırma EnstitüsüHalepRakkaWelle Türkçe AFP/APEBS/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24