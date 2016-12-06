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Dünya

İnsanlık Halep'te can çekişiyor; Suriyeli anne sokak sokak doktor ararken can verdi!

Suriyeli anne Sabah, bombardımanlarda yedi çocuğunu kaybetmişti

06 Aralık 2016 17:22

Suriye'de yoğun bombardıman altındaki Halep'te, yedi çocuğunu kaybeden anne Sabah, son nefesini tekerlekli sandalye üzerinde sokak sokak doktor ararken verdi.

AA'nın, ülkenin kuzeyindeki Halep kentininin doğusunda rejim kuşatmasında bulunan Şear ve Tarık el Bab semtlerini birbirine bağlayan bir sokakta eşi Sabah Muhammed ile görüntülediği Ebu Muhammed Halebi, çaresizce doktor gelmesini bekledi.

Başından geçenleri anlatan Halebi, muhaliflerin kontrolündeki bölgeyi havadan bombalayan rejimin, evlerini ve sokaklarını enkaza çevirdiğini, bu sırada insanların çevreye dağıldığını söyledi.

Kargaşa sırasında yedi çocuğunu kaybettiklerini ve nerede olduklarını bilmediğini söyleyen baba Halebi, fenalaşan eşine doktor bulduktan sonra dönüp çocuklarını arayacağını belirtti.

Halebi, eşinin uzun süredir hasta ve tekerli sandalyeye bağlı olduğunu, kuşatma nedeniyle tedavi ve ilaç temin edemediklerini anlatarak, bilincini yitiren Sabah'a acilen doktor bulmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Eşi Sabah'ı bir tekerlekli sandalyeye yerleştirerek mahallesinden çıkartan Halebi, çevrede gördüğü kimselerden birinin doktor bulup getirme sözü verdiği için beklemeye başladıklarını söyledi.

Ancak AA muhabirinin çekimi tamamlamasından yarım saat sonra anne Sabah, son nefesini verdi.

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