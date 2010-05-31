İnsanlık dışı saldırı cevapsız kalmayacak



T24- Başbakan Vekili Bülent Arınç, İsrail'in Gazze’ye yardım insani yardım malzemesi taşıyan gemilerek yönelik saldırısı insanlık dışı olarak nitelerken, 35 aydır Gazze'ye uygulanan ambargoyu da "temerküz kampı" uygulamasına benzetti. Arınç, “Bu saldırı İsrail hükümetinin yürüttüğü şiddet pervasızlığını da ortaya koymuştur” dedi. “Saldırının cevapsız kalmayacağı, Türkiye’den gereken yanıtı alacağı şüphesizdir. Bundan sonra atılacak adımlar özenle müzakere edilecektir” diyen Arınç, gelişmeler üzerine İsrail büyükelçisi Oğuz Çelikkol’un geri çağırıldığını ve İsraille ilgili üç askeri tatbikat iptal edildiğini söyledi.



Başbakan Vekili Bülent Arınç, Başbakan Erdoğan'ın yurtdışı programını yarıda keserek yarın Türkiye'de olacağını, İsrail'le gündemde olan 3 askeri tatbikatın ise iptal edildiğini bildirdi.

Başbakan vekili, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakanlık Merkez binada düzenlediği basın toplantısında İsrail'in yardım gemilerine yönelik operasyon ve İskenderun'daki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu gece yarısı İskenderun Deniz Üs Komutanlığına bağlı askeri birliğe bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırıda bulunulduğunu belirten Arınç, saldırıda önce altı askerin, yaralılardan birisinin de katılması ile 7 askerin şehit olduğunu, yine o sayıda askerin yaralandığını söyledi.





Nöbet değişimi sırasında roketatar ve makinalı tüfeklerle gerçekleşen hain saldırıda erlerin bir kısmının olay mahallinde, diğerlerinin sevk edildiği hastanede şehit düştüğünü belirten Arınç, askerlerin tedavilerinin sürdüğünü, ağır yaralı üç askerin Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'ne sevk edildiğini, diğer yaralı askerlerin tedavisinin iskenderin Askeri Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastaneleri'nde sürdüğünü kaydetti.



Arınç, ''Bu insanlık dışı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü lanetliyoruz. Teröristlerin yakalanması için operasyonlar sürmektedir. Demokratik gelişmelerin ve ekonomik kalkınmanın hız kazandığı her dönemde ortaya konan bu kirli oyunlar kesinlikle amacına ulaşamayacaktır'' dedi.



İSRAİL'İN SALDIRISI





Başbakan Vekili Arınç, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısına ilişkin olarak da ''Türk milleti adına ve hükümetimiz adına şiddetle lanetliyoruz'' dedi.

İsrail'le gündemde olan 3 müşterek askeri tatbikatın iptal edilmesine karar verildiğini bildiren Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, gelişmeler nedeniyle yurtdışı programını yarıda keserek, yarın öğle saatlerinde Türkiye'de olmasının beklendiğini ifade etti.





ŞİDDETLE KINIYORUZ





Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla gelişmeleri yakından takip ettiğini, tüm boyutlarıyla meseleyi değerlendirerek doğru adımları attığını ifade eden Arınç, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukukun bütün imkanlarını kullanacaktır. Yaklaşık 35 aydır abluka altında olan ve İsrail tarafından ambargo uygulanarak bir temerküz kampına dönüştürülen Gazze halkına insani yardım ve bazı ilaç taşıyan 33 ülkeden 600 insanın içinde olduğu Gazze'ye özgürlük filosunda bulunan insani yardım gemileri, bugün sabah saat 04.20 sularında uluslararası sularda İsrail Hava Kuvvetleri tarafından saldırıya uğramış, ölü ve yaralıların olduğu olayda yardım gemilerine el konulmuştur.''





''İsrail Hava Kuvvetlerinin tamamen sivil, sadece insani yardım taşıyan gemilere yaptığı bu saldırıyı Türk milleti ve hükümetimiz adına şiddetle lanetliyoruz'' diyen Arınç, şöyle devam etti:

''İsrail hükümeti bu insanlık dışı eylemiyle masum insanları hedef alarak, barışı, insanlığı ve bütün insani değerleri hiçe saydığını bütün dünyaya göstermiştir. Herkesi şoke eden bu saldırı İsrail hükümetinin yürüttüğü şiddet politikasının ulaştığı pervasızlığı da bir kez daha ortaya koymuştur.



Uluslararası hukuka tamamen aykırı olan, medeni bir ülkenin devlet aklına uygun düşmeyen, hiçbir insani hassasiyeti gözetmeyen bu kanlı operasyon insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir.



Bu sorumsuzluğa sebep olan siyasi karar mekanizmaları uluslararası topluma, insanlık vicdanına hesap vermekten kurtulamayacaktır. Açık denizlerde gerçekleşen uluslararası hukuka tamamen aykırı bir şekilde yapılan bu saldırı hiçbir gerekçeyle meşru gösterilemez, hiçbir mazeretle de izah edilemez.



İnanıyoruz ki 73 milyon Türk insanın yanı sıra bütün insanlık dünya barışına, masumiyete ve insanlığa yapılan bu saldırıyı lanetleyecektir. Bütün vatandaşlarımızın metanetini koruyacağına, Türk milletinin büyüklüğüne, vakar ve sağduyusuna uygun bir şekilde hareket edeceğine gönülden inanıyoruz. Türkiye cumhuriyeti bütün kurum ve kuruluşlarıyla gelişmeleri yakından takip etmektedir. Olayın haber alınması üzerine Başbakanlıkta bir kriz değerlendirme toplantısı yapılarak olay bütün boyutlarıyla ele alınmış ve atılacak adımlar kararlaştırılmıştır.''



Arınç'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şöyle:



• Gazze'de masum sivillerin hayatına kast eden İsrail'in bu saldırısının cevapsız kalmayacağı, Türkiye'den ve uluslararası toplumdan gereken yanıtı alacağı şüphesizdir.

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının biran evvel iadesini ve el konulan gemilerin serbest bırakılmasını istiyor ve bekliyoruz.

• İsrail'deki Büyükelçimiz Ankara'ya çağrılmıştır.

• Konvoyda vatandaşları bulunan ilgili ülkelerle temas ve eşgüdüm içinde bundan sonra atılacak adımlar özenle müzakere edilecektir.

• Bir kez daha ifade ediyoruz; İsrail Gazze'ye yönelik insanlık dışı ambargoyu derhal kaldırmalı ve Filistin halkına gönderilen insani yardımların yerine ulaştırılmasına engel olmamalıdır.

• Masum insanların ölüm ve yaralanmalarına yol açan silahlı saldırı hakkında gerekli soruşturmanın yapılması ve sorumluların cezalandırılması için her türlü girişimde bulunulacaktır.

• Bu insanlık ve hukuk dışı saldırı kesinlikle bir karşılık bulmalıdır.

• Bu açık denizlerde işlenen korsanlıkla eşdeğer bir girişimdir. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz.

• Bizim askeri bir gemi gönderme düşüncemiz ve şu anda fiiliyata dökülmüş böyle bir girişimimiz mevcut değildir.

• Türkiye önce diplomatik alanda İsrail'in tavrını şiddetle kınayan ve yaralılar için biran önce uluslararası hukukun gereğini yapılmasını arzu eden çabalarını sürdürecektir.

• Bunun yanında diğer sivil ve askeri girişimler gelişen duruma göre sanıyorum ki gerçekleşebilecektir.





BAŞBAKANLIKTA 2 TOPLANTI





Başbakanlıkta Başbakan Vekili Bülent Arınç başkanlığında iki toplantı yapıldı.

Arınç ilk olarak İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Mehmet Eröz ve Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Nusret Güner ile ilgili bürokratların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Vekili Bülent Arınç, daha sonra İçişleri Bakanı Atalay, Adalet Bakanı Ergin, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş ile de bir durum değerlendirmesi yaptı.

Bu arada toplantının ardından, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de saat 11.00'de Başbakanlık Merkez Bina'ya geldi.